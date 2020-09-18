Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır - Son Dakika

Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır

- Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır Elazığ'ın 3. Lig temsilcisi Karakoçan Futbol Kulübü, transferlerini bitirmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

- Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır

ELAZIĞ - Elazığ'ın 3. Lig temsilcisi Karakoçan Futbol Kulübü, transferlerini bitirmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyespor FK ismini Elazığ Karakoçan FK olarak değiştiren ekip, ilk profesyonel lig deneyimini bu sezon yaşayacak. 3. Grup'ta yer alan mavi-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Arhavispor'u evinde ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına Elazığ'daki tesislerinde devam eden takımda başkan Tuncay Kaymak da çalışmaları yakından takip ediyor.

İlk başkanlık deneyimini yaşayan Elazığ Karakoçan FK Başkanı Tuncay Kaymak, "Kampımızı Erzurum Palandöken'de yaptık. 12 gün kamp süreci geçti. Orada iyi hazırlandık. Takımımızda sakatlık yok. Şu an hazırız. Hafta sonu maça iyi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız iyi geçiyor, oyuncularımız iyi. Kaza belamız yok. İlk başkanlık deneyimimiz ve güzel bir duygu. Süreç iyi geçiyor. Bazen heyecan oluyor. Futbolu seviyoruz. İnşallah ilimiz ve ilçemiz adına başarılar getireceğiz. Bunun için uğraşıyoruz" dedi.

"Transfer çalışmamamız bitti"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kaymak, "Transferler şu an durdu. En son bir forvet ve orta saha aldık. Güzel isimler getirmeye çalıştık ve dikkat ettik. Oyuncularımızı seçerek aldık. En başta 100 kişilik bir transfer listesi geldi ve bunu kademe kademe düşürdük. Ona göre oyuncularımızı seçtik. Şu anda transfer çalışmamız bitti. İlk hafta buraya Arhavi geliyor. İlk maçımızın burada olması çok iyi. Bir tane de butik stadımız yapıldı. Galibiyet için çıkacağız. Daha sonra Çarşamba'ya gidiyoruz. İlk 5 maçımız önemli. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Maçı bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır

Karakoçan, Transfer, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK, yeni sezona hazır - Son Dakika Spor

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