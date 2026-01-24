Elazığ Karla Kaplandı

Elazığ'da yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.
Kentte önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentin çevresi ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.
Karla kaplanan kentin parkları ve yerleşim yerleri dronla görüntülendi.
