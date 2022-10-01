Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi

01.10.2022 18:20

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosu, bir çay ocağında konser verdi.

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosu, bir çay ocağında konser verdi.

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği 50. yılı dolayısıyla "Halkla iç içe Türk Sanat Müziği ve Harput müziğini yayma geliştirme projesini" başlattı.

Bu kapsamda, Türk Sanat Müziği korosunun ilk konser yeri Akpınar Mahallesi'nde bir çay ocağı oldu.

Derneğin Kurucu Başkanı Naci Sönmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da uzun yıllardır faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Başlattıkları proje sayesinde belirlenen günlerde halkla açık alanlarda konser vereceklerini ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Yıllardır faaliyet yapan cemiyetimizdeki bu koro ile yarım asrı geçen süreden beri 7'den 70'e tüm insanlara dokunduk. Kültürel faaliyetler yaparak dokunduk. Onlara enstrüman öğrettik. Her evde bir Türk enstrümanının olmasını sağladık. Bugün de bir çay evinde belki de bir ilke imza attık. Biz hep kapalı mekanlarda konserler verdik. Halkımızla 50. yılımızda iç içe olmak istedik. Halkın içine girerek Türk Sanat Müziğinin güzel eserlerini sunduk."

YORUMLAR
500
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan zanlı tutuklandı Gürsel Erol: 'Bu Ülkede Herkes Özgürce Düşüncelerini Savunabilmelidir' Gürsel Erol: 'Bu Ülkede Herkes Özgürce Düşüncelerini Savunabilmelidir'
Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 23:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Türk Sanat Müziği korosu çay ocağında konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement