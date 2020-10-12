Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tanı laboratuvarı açıldı - Son Dakika

Elazığ Şehit Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "Koronavirüs Tanı Laboratuvarı" hizmete girdi.

Laboratuvarda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada salgın süreci boyunca Şehit Elazığ fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin büyük görevler aldığını söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Fetih Sekin Şehir Hastanemiz diğer tüm alanlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de etkin rol almıştır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bölgemizin merkezi konumunda olan hastanemizde daha hızlı sonuç almak amacıyla laboratuvarımız hizmete girmiştir. Hastanemize başvuran ve Kovid-19 şüphesi bulunan kişilerden alınan numuneler laboratuvarda aynı gün içerisinde sonuçlandırılarak hastaların tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. 7/24 saat esasına göre hizmet veren laboratuvarda son teknoloji tanı yöntemleri kullanılarak yüksek kapasiteyle hızlı sonuç almaktayız."

Açılan laboratuvar ile daha etkin hizmet verileceğini belirten Polat, "Artık ilimiz ve bölgemiz için PCR kapasitemizi iki katına çıkarmakla daha etkin tedavi sürecine sahibiz. Bu vesileyle burada vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunarak hastalığa yakalanmamak için lütfen maske, mesafe ve kişisel temizliğinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.