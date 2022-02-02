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Elazığ, Şırnak ve Batman'da 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Elazığ, Şırnak ve Batman'da 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

02.02.2022 13:25
Elazığ, Şırnak ve Batman'da 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 68 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 68 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 3, Kovancılar'da 1, Palu'da 2, Sivrice'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Batman

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 14 köy ve 25 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Batman, Şırnak, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ, Şırnak ve Batman'da 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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