Elazığ TKDK'dan 18 projeye 15 milyon lira hibe desteği - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğünce 18 yeni projeye 15 milyon lira hibe desteği verecek.

TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, yaptığı açıklamada, hem deprem hem de pandemi sürecinden etkilenen kentin ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD II programı kapsamında duyurulan 9. başvuru çağrı ilanı kapsamında 18 yeni proje için sözleşme imzalandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcılara desteğini sürdüren TKDK olarak, IPARD II 9. başvuru çağrı ilanında daha önce 14, şimdi de 18 olmak üzere toplam 32 projeye desteğimizi açıkladık. İnşallah açıklanan 4 besi, 10 kanatlı hayvan eti üretim tesisi, arıcılık ve3 güneş enerjisi santrali (GES) projemiz için en yakın zamanda sözleşme imzalayarak yatırımlarımızın bir an önce hayata geçmesini sağlayacağız. Bu çerçevede yatırım tutarı 27 milyon lira olan 18 yeni projemiz için daha sözleşme imzalayacağız. Hibe tutarı yaklaşık 15 milyon lira olacak. Bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yılmaz, kente sağladıkları desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Vali Erkaya Yırık, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ve milletvekillerine teşekkür etti.