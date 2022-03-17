Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 21:13
Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi

Elazığ ve Siirt'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Elazığ ve Siirt'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Camiye gelen vatandaşlara görevliler tarafından lokum ve kolonya ikram edildi.

Siirt

Siirt'te Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Siirt Müftülüğünce merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program sonrası mevlit şekeri dağıtıldı.

Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi
Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi
Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi
Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi

YORUMLAR
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Berat Gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak dualar, zikirler ve ibadetler! Berat Gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak dualar, zikirler ve ibadetler! Berat Gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak dualar, zikirler ve ibadetler! Berat Gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili Gecesi'nde yapılacak dualar, zikirler ve ibadetler!

Berat Kandili, Elazığ, Namaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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