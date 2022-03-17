Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Elazığ ve Siirt'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.
Camiye gelen vatandaşlara görevliler tarafından lokum ve kolonya ikram edildi.
Siirt
Siirt'te Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Siirt Müftülüğünce merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Program sonrası mevlit şekeri dağıtıldı.
Kaynak: AA
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