Son Dakika Haberleri: Elazığspor'da Sözleşmesini Fesheden Oyuncu Sayısı 12'ye Yükseldi

Elazığspor'da Sözleşmesini Fesheden Oyuncu Sayısı 12'ye Yükseldi

55 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Malili futbolcu Moussa Bagayoko'nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Elazığspor'da Sözleşmesini Fesheden Oyuncu Sayısı 12'ye Yükseldi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Malili futbolcu Moussa Bagayoko'nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Yönetimine kayyum atanan Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ekibinde son olarak Malili futbolcu Moussa Bagayoko, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Tetiş Yapı Elazığspor'da daha önce yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos'un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Orhan Şam, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras ve Adem Alkaşi, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Elazığspor, Spor
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