Elazığspor\'un Kamp Kadrosu Belli Oldu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak olan Elazığspor'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın takdiriyle 25 kişilik kamp kadrosunda, "Furkan Köse, Yusuf Ayaz, Habib Zeybek, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Yasin Arda Midiliç, Muhammet Ömer Çakı, Muhammet Berat Sağlam, Kerem Şenyüz, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Efe Tatlı, Yiğit Ekrem Karakaş, Bünyamin Güler, Muhammed Sefa Doğan, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Enes Soy, Serhad Genç, Özkan Bal, Fuat Bavuk" yer aldı. - ELAZIĞ