Elazığspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu

Elazığspor\'un Kamp Kadrosu Belli Oldu
02.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Antalya'da başlayacak ara dönem kampı için 25 kişilik kadrosunu açıkladı.

Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak olan Elazığspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak olan Elazığspor'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın takdiriyle 25 kişilik kamp kadrosunda, "Furkan Köse, Yusuf Ayaz, Habib Zeybek, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Yasin Arda Midiliç, Muhammet Ömer Çakı, Muhammet Berat Sağlam, Kerem Şenyüz, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Efe Tatlı, Yiğit Ekrem Karakaş, Bünyamin Güler, Muhammed Sefa Doğan, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Enes Soy, Serhad Genç, Özkan Bal, Fuat Bavuk" yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:43:13. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.