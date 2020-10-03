Elbistan'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Başar Lekesiz idaresindeki 33 N 4242 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:35 - Kaynak: AA
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