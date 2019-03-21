Elbistan'da Uyuşturucu Operasyonu
59 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir zanlı, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir zanlı, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.G'nin üzerinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin evinde yapılan aramadaysa 0,46 gram uyuşturucu ve satışından elde edildiği değerlendirilen 100 lira bulundu.
Gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA
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