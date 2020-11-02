Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

02.11.2020 15:58
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Çorum'da besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çorum'da besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde besicilik yapan Hüseyin Büztaş'a ait ahırda bulunan 9 büyük baş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olayın meydana geldiği ahırda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, hasar tespit çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvanları telef olan Büztaş ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çiftçi, devlet olarak olarak yanında olduklarını belirtti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek Türkiye'ye el salladı         
15:47
Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı         
15:22
Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı         
14:51
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:14:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei