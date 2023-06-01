Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde 14 yaşındaki çocuk, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları çocuğu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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