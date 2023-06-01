Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

01.06.2023 09:48

Osmaniye'de 14 yaşındaki çocuk, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde 14 yaşındaki çocuk, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları çocuğu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.

HAYATINU KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Mustafa Çakmak, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süt sağım makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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