Elektrik akımına kapılan kediye "protez damak" yaptılar - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan kediye "protez damak" yaptılar

6 saat önce

Elektrik akımına kapılması nedeniyle damağı delinen ve aylarca yaşamını bu şekilde sürdüren "Güçlü" isimli kedi, Bursa'da bir veteriner kliniğinde yapılan "protez damak"la sağlığına kavuştu.

Elektrik akımına kapılan kediye

Elektrik akımına kapılması nedeniyle damağı delinen ve aylarca yaşamını bu şekilde sürdüren "Güçlü" isimli kedi, Bursa'da bir veteriner kliniğinde yapılan "protez damak"la sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Kübra Ballıca, sokakta bulduğu kedinin evden kaçtığını düşünerek sahibini aramaya başladı.

Ballıca'nın "Güçlü" ismini verdiği kedi, bu süreçte evde televizyon kablosuyla oynarken akıma kapılarak yaralandı. Damağı delinen kediyi birçok kez veterinere götüren Ballıca, olumlu sonuç alamamasına rağmen tedavi ettirmek için araştırmalarına devam etti.

Bursa'ya gelen Kübra Ballıca, Veteriner Hekim Erol Kaplan ile tanıştı. Tetkikler sonucu "Güçlü"ye protez damak yapılmasına karar verildi.

Diş Hekimi Protez Uzmanı Cihan Şadi Uğurel'in yardımlarıyla yapılan protez damak, veteriner hekimlerin cerrahi müdahalesiyle kedinin yara olan bölgesine sabitlendi.

"Uzun zamandır mutsuzken şimdi enerjisi yerinde"

Kedinin damağındaki deliğin kapanması için birçok veterinere götürdüklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını belirten Kübra Ballıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanın 8 ay bu şekilde yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

Mama ararken bu kliniği bulduğunu söyleyen Ballıca şunları kaydetti:

"Onlar da deliğin kendiliğinden kapanamayacağını söylediler. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra dikilmesi gerektiği söylendi ve dikiş atıldı. Güçlü bir süre sonra bu dikişleri söktü. Ardından bir plak yerleştirdik ancak yine mutsuz olduğunu gördük. Farklı yöntemler ararken protez damak yöntemini bulduk. Operasyon başarılı şekilde gerçekleşti ve şu an Güçlü gayet iyi durumda. Çok uzun zamandır mutsuzken şimdi enerjisi yerinde, onun mutlu olduğunu görüyoruz. Hayvanlar ailenin bir parçası haline geliyor. Hayvanların 'yaşamayacağı' söylense bile asla pes edilmemeli."

"Damaktaki yarık yaşam kalitesini düşürüyordu"

Veteriner Hekim Erol Kaplan ise "Güçlü"nün kendilerine cerrahi müdahaleyle kapanamayacak büyüklükte bir damak yarığıyla getirildiğini bildirdi.

Damaktaki yarığın burun kanalıyla birleşik olduğunu anlatan Kaplan, şu bilgileri paylaştı:


"Yediği mamalar aynı zamanda burun kanalına da açıldığı için yaşam kalitesini düşürüyordu. Bunun üzerine insanlardaki gibi bir damak protezi uygulama kararı aldık. Kalıp sonucunda laboratuvardan gelen protezi Güçlü'yü bayıltarak cerrahi işlemle yerine oturttuk. Şu anda yaşam kalitesi son derece artmış durumda. Güçlü'nün protezle uyumu çok iyi. Rahatlıkla mama yiyebiliyor. Bundan sonra onu daha rahat bir yaşam bekliyor."

"Güçlü'nün iyileştiğini görmek bizi mutlu etti"

Diş Hekimi Protez Uzmanı Cihan Şadi Uğurel de ilk kez bir hayvan için protez hazırladığını belirtti.

Uğurel, operasyon öncesinde kediyi ölçü almak için hazırladıklarını anlatarak, "Ağızdan ölçüyü aldık. Ölçünün dökümü ve laboratuvardaki işlemlerden sonra protezi ağza taktık. Mini vidalarla üst çene kemiğine sabitledik. Alt çene ve üst çene ilişkisini ayarladık ve gayet de güzel sonuçlandırdık. Güçlü'nün iyileştiğini görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Operasyonda yer alan Cerrah Veteriner Hekim İsmail Altun Şen, diş hekimleriyle görüşüp protez kararı aldıklarını aktardı.

İnsanlardaki gibi çıkarılabilen değil sabit bir protez oluşturarak bunu çözebilecekleri kararına vardıklarını ifade eden Şen, "Biz, dişsiz bölgelerden vidalayarak sabit bir protez yaptık. Bu tarz protez Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Fonksiyonel olması açısından kontrollerini yaptık. Protezin uyum sağladığını görmek bizleri çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:06 Kaynak: AA


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