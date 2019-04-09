Elektrik, Doğal Gaz Borçlarını Çözeceğiz"

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kısa süre içerisinde belediyenin hem asfalt hem de kaldırım taşlarıyla ilgili tesislerini yeniden açacaklarını bildirdi.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kısa süre içerisinde belediyenin hem asfalt hem de kaldırım taşlarıyla ilgili tesislerini yeniden açacaklarını bildirdi.



Bilgen, belediye binasında bir araya geldiği basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada, mazbatasını aldığını belirterek, bugün itibaren çalışmalara başladığını ifade etti.



Kentte çöplerin toplanması için 3-4 kamyon tahsis edeceklerini anlatan Bilgen, kentte hijyen açısından sorun oluşturan çöpleri toplayacaklarını söyledi.



Bilgin, kentte belediyecilik açısından çeşitli çalışmalar yapacaklarını da anlatarak, "Çok kısa sürede hem asfalt hem de kaldırım taşlarıyla ilgili tesislerimizi açacağız. Buraların elektrik ve doğal gaz borçları var. Bu borçları en kısa zamanda çözeceğiz. Çok yakında Fen İşleri Müdürlüğümüz herhangi bir ihaleye çıkmaksızın kendi personelimizle kendi ekipmanımızla yollarla ilgili acil ihtiyaçlara müdahale etmeye başlayacaklar. Tabi ki bu hizmetlerin verilmesinin bir kısmı zaman alacak. Halkımızdan sabırlı olmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



Bilgen, vatandaşların su, emlak borçları ve geriye dönük kiralar konusunda duyarlılık gösterip kendilerine destek olmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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