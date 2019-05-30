Elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde yedi köy, üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Vize
ilçesinin Çövenli ve Topçuköy köyü, Babaeski
ilçesinin Ağayeri köyü ve Kurtuluş mahallesi, Lüleburgaz
ilçesinin Ceylanköy ve Kırıkköy
köyü ile Hürriyet
ve Cumhuriyet mahalleleri Pınarhisar
ilçesinin Çayırdere ve Hacıfaklı köylerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler Çövenli köyünde 09.00-12.00, Topçuköy köyünde 13.00-17.00, Ağayeri köyünde 09.00-15.00, Kurtuluş mahallesinde 09.00-18.00, Ceylanköy, Kırıkköy, Çayırdere ve Hacıfaklı köyleri ile Hürriyet ve Cumhuriyet mahallerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.