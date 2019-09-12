Son Dakika Haberleri: Elektrik Savaşları
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Elektrik Savaşları

1 saat önce

Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Filmin fragmanı İSTANBUL (AA) Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film, endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

1880'lerin Amerika'sında geçen film; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve günümüzde bile bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

Elektrik Savaşları

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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