Şanlıurfa\'da ısıtıcı faciası: Yangına suyla müdahale eden kadın elektrik akımına kapıldı

Şanlıurfa'da, evinde devrilen elektrikli ısıtıcının çıkardığı yangına suyla müdahale etmek isteyen Suriye uyruklu Fatma El Fettah (70), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan El Fettah, ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan alevleri fark edince yangını su dökerek söndürmeye çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan yaşlı kadın yere yığıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde El Fettah'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma El Fettah'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.