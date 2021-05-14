Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı - Son Dakika

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı

14.05.2021 10:39
Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı, System.String[]

BEKLENMEDİK KAZAABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump; ailece Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendini doğanın kollarına bıraktı.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
BEKLENMEDİK KAZA

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump; ailece Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendini doğanın kollarına bıraktı. 39 yaşındaki üç çocuk annesi Trump, geçen Anneler Günü'nü de Miami'de plajda geçirdi. Trump, eşi Jared Kushner ve üç çocukları sörf dersi aldı. Fakat bu sırada Trump, hiç beklemediği bir kaza da yaşadı.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
AİLECE SÖRF DERSİ ALDILAR

Babası Donald Trump, ABD başkanı olduğu sırada, onun danışmanlarından biri olan eşi Jared Kushner ile birlikte ülke yönetiminde aktif görev alah Ivanka Trump, geçen Pazar gününü Miami'de plajda geçirdi. Genç kadın, bütün gün denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bu arada bir hocadan özel sörf dersi de aldı tüm aile.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
HER ŞEY YOLUNDA GİDİYORDU

Ivanka Trump, hoca eşliğinde önce sörf tahtasının üzerine uzanarak dalgalara meydan okudu. Daha sonra da tahtanın üzerinde ayakta durmayı öğrendi. Ivanka Trump, başlarda da gayet iyi gidiyordu. Fakat sonra hiç beklemediği bir kaza yaşadı.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
OĞLUNUN YÜZÜNE SÖRF TAHTASI ÇARPTI

Ivanka Trump, sörf tahtası üzerinde ilerlerken, kendi sörf tahtası üzerinde çalışan beş yaşındaki oğlu Theo'ya doğru yaklaştı. Hızını ve yönünü ayarlayamayan Trump'ın sörf tahtası bir anda Theo'nun yüzüne çarptı. Küçük çocuk neye uğradığını şaşırırken, Ivanka Trump da büyük bir paniğe kapıldı. Genç kadının yaşadığı dehşet yüz ifadesine de yansıdı. Fakat bir süre sonra Theo'nun herhangi ciddi bir yara almadığı ortaya çıkınca Ivanka Trump ve Jared Kushner rahat bir nefes aldı.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
HER ŞEY YOLUNA GİRDİ

Ivanka Trump ve Jared Kushner, günün geri kalanında üç çocuklarıyla birlikte sörf yapmak için çabalamayı sürdürdü. Bu kazayı hafif atlatan ailenin yüzünden gülücükler eksik olmadı.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
2009'DA EVLENDİLER

jared Kushner ile Ivanka Trump, 2009 yılında evlendiler. Çiftin, Arabella, Theodore ve Joseph adında üç tane çocuğu bulunuyor. ABD'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Charles Kushner'in oğlu olan Jared Kushner, tıpkı babası gibi bir emlak yatırımcısı ve girişimci. Kushner, ABD Başkanı olduğu dönemde Donald Trump'ın danışmanları arasında yer alıyordu.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı
BABASININ DANIŞMANIYDI

Ivanka Trump ise, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ivaha Trump ile evliliğinden dünyaya geldi. Bir süre modellik yapan Ivanka Trump, daha sonra iş dünyasına atıldı. Babasının şirketlerinde görev yapan Ivanka Trump, babasının ABD Başkanı olmasından sonra eşiyle birlikte devlet yönetimi konusunda aktif görev aldı. Babasının başkan seçilmesinden sonra ailesiyle birlikte New York'Tan Washington'a taşınan Ivanka Trump, aynı zamanda dünyanın en güzel ve en iyi giyinen kadınlarından biri olarak biliniyor.

Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı

Amerika Birleşik Devletleri, Jared Kushner, Donald Trump, Beyaz Saray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eli ayağı boşaldı: Sörf tahtasıyla oğlunun yüzüne çarptı - Son Dakika Magazin


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