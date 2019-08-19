Elimi bırakma dizisinin çekimleri başladı !

Başrollerini 'Alp Navruz' ve 'Alina Boz'un paylaştığı,kadrosunda 'Seray Gözler' ve 'Dolunay Soysert' gibi güçlü isimleri barındıran, Yapımcılığını ise Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon çekimlerinde setten ilk kareler paylaşıldı.

Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın üstlendiği ilk sezonuyla ekranlarda büyük başarı elde eden 'Elimi Bırakma' ikinci sezonunda da izleyenlerin büyük beğenisini kazanmaya devam edecek.