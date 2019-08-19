Son Dakika Haberleri: Elimi bırakma dizisinin çekimleri başladı !
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Elimi bırakma dizisinin çekimleri başladı !

1 saat önce

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan 'Elimi Bırakma' ikinci sezon öncesi kadrosuna Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral gibi güçlü isimleri dahil ederek çekimlere başladı.

Elimi bırakma dizisinin çekimleri başladı !, System.String[]

Başrollerini 'Alp Navruz' ve 'Alina Boz'un paylaştığı,kadrosunda 'Seray Gözler' ve 'Dolunay Soysert' gibi güçlü isimleri barındıran, Yapımcılığını ise Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon çekimlerinde setten ilk kareler paylaşıldı.

Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın üstlendiği ilk sezonuyla ekranlarda büyük başarı elde eden 'Elimi Bırakma' ikinci sezonunda da izleyenlerin büyük beğenisini kazanmaya devam edecek.

Elimi Bırakma Dizisi, Dolunay Soysert, Seray Gözler, Alp Navruz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:40 Kaynak: Bültenler
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