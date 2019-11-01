Elina Svitolina ve Karolina Pliskova yarı finale çıktı

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı.



Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile sakatlanıp turnuvadan çekilen Bianca Andreescu yerine dahil olan Sofia Kenin karşılaştı.



Svitolina, 2 saat 10 dakika süren maçta 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı.



- Zor maçta kazanan Pliskova



Gruptaki diğer maç ise bu yılın Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı karşı karşıya getirdi.



Pliskova, 1 saat 43 dakika süren maçta Halep'i 6-0, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.



Organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Karolina Pliskova, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Elina Svitolina ise dünya 7 numarası Belinda Bencic ile karşılaşacak.



Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.