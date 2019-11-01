Son Dakika Haberleri: Elina Svitolina ve Karolina Pliskova yarı finale çıktı
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Elina Svitolina ve Karolina Pliskova yarı finale çıktı

6 saat önce

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı.

Elina Svitolina ve Karolina Pliskova yarı finale çıktı, System.String[]

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı.


Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile sakatlanıp turnuvadan çekilen Bianca Andreescu yerine dahil olan Sofia Kenin karşılaştı.


Svitolina, 2 saat 10 dakika süren maçta 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı.


- Zor maçta kazanan Pliskova


Gruptaki diğer maç ise bu yılın Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı karşı karşıya getirdi.


Pliskova, 1 saat 43 dakika süren maçta Halep'i 6-0, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti.


Organizasyonda yarın oynanacak yarı finallerde Karolina Pliskova, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Elina Svitolina ise dünya 7 numarası Belinda Bencic ile karşılaşacak.


Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:51 
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