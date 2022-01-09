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Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi - Son Dakika

Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi

09.01.2022 11:38

Nevşehir'de Suriye uyruklu üç kişinin ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Görüntülerin ardından harekete geçen Nevşehir Valiliği, düğünden dağılım sırasında çekildiği tespit edilen videodaki üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş gerekleşmediğine vurgu yapıldı.

Nevşehir'de ellerinde sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

VALİLİK GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, "Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri" şeklindeki paylaşımın ardından harekete geçildiği belirtildi.

VİDEO DÜĞÜNDEN DAĞILIM SIRASINDA ÇEKİLMİŞ

Açıklamada, servis edilen görüntüyle ilgili inceleme yapıldığı, 12 Aralık 2021 akşamına ait görüntünün düğünden dağılım sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi. 12 Aralık'ta sosyal medya hesabında paylaşımı yapan kişi ve ellerinde sopa olan iki kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada bahse konu olayın 12.12.2021 günü ilimiz merkezinde gerçekleşen Suriyelilere ait bir düğün dağılımı sonrasında gerçekleştiği, bahse konu videonun bu düğün dağılımda çekilerek Tik Tok adlı sosyal medya paylaşım sitesinde yine 12.12.2021 günü yayınlandığı anlaşılmıştır.

"HERHANGİ BİR KAVGA YA DA YÜRÜYÜŞ KONUSU MEYDANA GELMEDİ"

Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır."

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Nevşehir, Suriye, Medya, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi - Son Dakika
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