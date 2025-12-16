Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali Köyü'nde esrarengiz bir olay yaşandı. İddialara göre; akşam saatlerinde gökyüzünde bilinmeyen bir cisim görüldü.
Bir süre sonra cisim büyük bir gürültüyle düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin düşen cismi arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3-sayfa › Esrarengiz olay köyü karıştırdı! Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı - Son Dakika
