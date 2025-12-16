Esrarengiz olay köyü karıştırdı! Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı - Son Dakika
Esrarengiz olay köyü karıştırdı! Havada görülen cisim büyük bir gürültüyle yere çakıldı

16.12.2025 08:27  Güncelleme: 08:55
Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali Köyü'nde gökyüzünde görülen ve bir süre sonra büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim her yerde aranıyor. Jandarma ekiplerinin köyde arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kuşçuali Köyü'nde esrarengiz bir olay yaşandı. İddialara göre; akşam saatlerinde gökyüzünde bilinmeyen bir cisim görüldü.

BİLİNMEYEN CİSİM TÜM KÖYDE ARANIYOR

Bir süre sonra cisim büyük bir gürültüyle düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin düşen cismi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Elmadağ, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Bilinmeyen bi cisim yaklaşıyor 22 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik Abdullah Çelik:
    Kedidir kedi 5 0 Yanıtla
