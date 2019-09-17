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Elmalı Çoban Festivali başlıyor

2 saat önce

Antalya ilinde ilk kez düzenlenecek olan ve birçok eğlenceli aktivite ve yarışmayı barındıran Elmalı Çoban Festivali başlıyor.

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Antalya ilinde ilk kez düzenlenecek olan ve birçok eğlenceli aktivite ve yarışmayı barındıran Elmalı Çoban Festivali başlıyor.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya ilinde ilk kez düzenlenecek olan hayvancılığın en önemli unsurlarından olan çobanlık mesleğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak ve çobanların ve katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesi amacı ile düzenlenen Çoban Festivali Elmalı İlçesi Mursal Mahallesi Karapınar Mesire alanında 21-22 Eylül'de yapılacağı belirtildi.


Festivalde birçok eğlenceli aktivite ve yarışmalar düzenlenecek. Kıl Teke Yarışması ve kaval dinletisi ile devam edecek olan festivalde Kıl keçisi kırkım yarışması ile çobanlar hünerlerini sergileyecek ve en hızlı kesimi yapmak için kıyasıya bir rekabete girişecekler. Festival Çoban Aile Bilgi yarışması yapılacak ve aileler bilgi birikimleri ile rakiplerini geçmeye çalışacaklar. Yarışmanın ardından festivalin en güzel kuzusu seçilecek. Juriyi bir hayli zorlayacak olan birbirinden güzel kuzular festivalin en güzel kuzusu olmak için yarışacaklar. Festivalin sonunda kazanan yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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