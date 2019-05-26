Elmas'ın ailesi tribünde
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın ailesi, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını tribünden takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:33 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas
'ın ailesi, Fenerbahçe- Antalyaspor
maçını tribünden takip etti.
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Eljif Elmas'ı ailesi de yalnız bırakmadı. Müsabakayı locadan izleyen Elmas'ın annesi, babası ve kardeşinin heyecanı dikkat çekti. - İSTANBUL
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