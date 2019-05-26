Son Dakika Haberleri: Elmas'ın ailesi tribünde

Elmas'ın ailesi tribünde

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın ailesi, Fenerbahçe-Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

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Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın ailesi, Fenerbahçe- Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Eljif Elmas'ı ailesi de yalnız bırakmadı. Müsabakayı locadan izleyen Elmas'ın annesi, babası ve kardeşinin heyecanı dikkat çekti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:33 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Fenerbahçe, Değerli Taş, Spor
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