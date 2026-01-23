Elmastaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Elmastaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğrafını seçen Elmastaş, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde de Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesine oy verdi.

Elmastaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini tercih etti.

Anadolu Ajansı Yılın Kareleri oylamasında çok değerli karelerin olduğunu belirten Elmastaş, geleneksel hale gelen yarışmada bu yıl da oy kullandığını söyledi.

Emeği geçenleri kutlayan Elmastaş, "Fotoğraflar arasında bizi derinden etkileyen kareler vardı. Özellikle Ortadoğu'da Müslümanların yaşadığı coğrafyada içler acısı durum, karelere yansımıştı. Bizim dileğimiz, başta bölgemiz olmak üzere dünyanın her köşesinde devam eden bu savaşların bir an önce sona ermesidir. Yeni yılda savaşların olmadığı, insanların birlikte huzur içinde yaşadığı bir dünya olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.