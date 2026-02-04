Elon Musk, 852 Milyar Dolarla Tarihin En Zengini Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Elon Musk, 852 Milyar Dolarla Tarihin En Zengini Oldu

Elon Musk, 852 Milyar Dolarla Tarihin En Zengini Oldu
04.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, servetini 852 milyar dolara çıkararak tarihte 800 milyar doları aşan ilk insan oldu.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu. Musk'ın net serveti 852 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bir kez daha servetiyle gündeme geldi. Forbes dergisine göre, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Tesla, SpaceX, sosyal medya platformu X ve diğer özel yatırımlarının yanı sıra nakit ve opsiyonlarını da kapsayan net serveti 852 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle ABD'li milyarder, serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu.

Musk'ın servetindeki bu sıçrama xAI'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından geldi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Musk'ın servetindeki bu sıçramanın milyarderin kurucusu olduğu bir diğer şirket olan xAI'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından geldiğini aktardı. Forbes'un verilerine göre, birleşik şirketin değeri 1,25 trilyon dolar olarak hesaplandı ve bu anlaşma Musk'ın servetine 84 milyar dolar ekledi. Anlaşma öncesinde Elon Musk, yaklaşık 800 milyar dolar değer biçilen SpaceX'in yüzde 42'sine sahipti ve bu payın değeri yaklaşık 336 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Musk ayrıca xAI'nin yüzde 49'luk hissesine sahipti ve bu hissenin değeri de 122 milyar dolar düzeyindeydi. Birleşmenin ardından Musk'ın yeni şirketindeki payının yüzde 43, yani yaklaşık 542 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i Musk'ın en büyük varlığı haline getirdi.

Musk son 4 ayda dört kez servet rekoru kırdı

Forbes, Musk'ın son 4 ayda dört kez servet rekoru kırdığını vurguladı. Dergi, Ekim 2025'te serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk'ın servetinin 15 Aralık'ta 600 milyar doları, 19 Aralık'ta ise 700 milyar doları geçtiğini aktardı.

Musk en zengin ikinci isme 578 milyar dolarlık fark attı

ABD'li milyarder Elon Musk, serveti 281 milyar dolar olarak tahmin edilen dünyanın en zengin ikinci ismi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'i 578 milyar dolar farkla geride bıraktı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elon Musk, 852 Milyar Dolarla Tarihin En Zengini Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:50:27. #7.11#
SON DAKİKA: Elon Musk, 852 Milyar Dolarla Tarihin En Zengini Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.