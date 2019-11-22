Son Dakika Haberleri: Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
Son Dakika Dünya Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı - Son Dakika Dünya

Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

6 saat önce

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı.

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Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.View on euronews

Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:15 
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