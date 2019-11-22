Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.View on euronews