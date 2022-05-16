Elon Musk açıkladı: Twitter'daki yasağın Donald Trump'a etkisi! - Son Dakika
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Elon Musk açıkladı: Twitter'daki yasağın Donald Trump'a etkisi!

16.05.2022 08:34
Elon Musk açıkladı: Twitter'daki yasağın Donald Trump'a etkisi!

Elon Musk'a göre uzun süredir Twitter'dan engelli olan Trump'ın sağ seçmen üzerindeki etkisi sanılanın eksine büyüyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişiminin yankıları birçok açıdan hala sürüyor. İlk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın aldığı platformun tamamını almasıyla gözler, platformda yaşanacak olası yeniliklere çevrildi.

Öte yandan daha önce Twitter tarafından hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın akıbeti ise merak konu su oldu. Tesla CEO'su satın alma teklifini sunmadan önce Twitter için kent meydanı benzetmesi yapıp daha özgür ve demokratik olması gerektiğinden bahsetmişti.

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Musk'a göre yasak, Trump'ın sağ seçmendeki oylarını güçlendiriyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter yönetim kurulunun 25 Nisan'da kabul ettiği 44 milyar dolarlık satın alma sonrasında birçok soruyla karşı karşıya kaldı. Twitter'da özgür düşünceye izin vereceğini söyleyen Musk, bu planın sonucu olarak eski ABD Başkanının da platforma geri geleceğini belirtmişti.

Elon Musk açıkladı: Twitter'daki yasağın Donald Trump'a etkisi!

Bu karar, birçok kişi farklı düşüncelere sürükledi. Öyle ki önemli bir kesim, Trump gibi bir kişinin bir kez daha platforma gelmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak. Bazı kesimler de ne olursa olsun düşünce özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği görüşünde.

Öte yandan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yasağın yarattığı etkiye farklı bir açıdan bakıyor. Twitter'ın muhtemelen yeni sahibi Musk, yasaklama kararının Trump'ın sağ seçmendeki varlığını güçlendirdiğini düşünüyor. Tüm bunların ışığında eski ABD başkanının platforma geri gelmesini istiyor.

Elon Musk açıkladı: Twitter'daki yasağın Donald Trump'a etkisi!

Ancak tüm bu ihtimaller Musk'ın Twitter'ı gerçekten satın almasıyla gerçekleşecek. Öyle ki şu anda satın alım durumu askıda. Herkes anlaşmanın resmiyete dökülmesini ve devir işlemlerinin gerçekleşmesini beklerken Elon Musk, kısa süre önce sürpriz bir açıklama yaparak Twitter'ı satın alma işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Öte yandan bu kararın nedeni ise platformun spam ve sahte hesaplar olarak gösterildi.

Sizce Elon Musk bu görüşünde haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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