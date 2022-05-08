Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor

08.05.2022 22:16

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan iş insanı Elon Musk, platformun ücretli abonelik kanadı olan Twitter Blue'ya ağrılık vermeyi amaçlıyor. Musk'ın bu hamleyle 2028 yılına kadar ücretli aboneliklerden 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan iş insanı, platform hakkında düşündüğü planlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Musk, platformu daha karlı bir hale getirmek için bir dizi planlar düşünüyor. Ancak birçok kişi, bu düşüncelerin Twitter ruhuna ters düşebileceğini söylüyor.

2028 YILINA KADAR 10 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYOR

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun abonelik düzeninde yoğunlaşması için düğmeye bastı. Öyle ki Musk, bu şekilde platformun 2028 yılına kadar aboneliklerden yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. Ek olarak platformun abone kanadı olan Twitter Blue'nun 2025 yılına kadar 69 milyon abone sayısını geçmesi planlanıyor.

Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor

TWİTTER BLUE ŞİMDİLİK 4 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Twitter Blue hizmeti, şimdilik ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuluyor. 3 dolar karşılığında kullanılan hizmetin tweet düzeltme seçeneği, en göze çarpan özelliği oldu. Öte yandan Musk'un bu politikalarına sert tepkiler de geliyor.

BİLL GATES ENDİŞELİ

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın bir önceki en zengin insanı olan Bill Gates, Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte platformu nasıl değiştireceğinin belirsiz olduğunu ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Öyle ki Gates, Musk'ın Twitter'daki hedefini ve ifade özgürlüğünü teşvik etme çabasını samimi bulmadığını belirtti.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor - Son Dakika


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