Son Dakika Haberleri: Elon musk, spacex'in yeni roketini tanıttı
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Elon musk, spacex'in yeni roketini tanıttı

12 dakika önce

Elon Musk, SpaceX'in yeni roketini tanıttıABD, (DHA)- ABD'li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını yaptı.

Elon Musk, SpaceX'in yeni roketini tanıttı

ABD, (DHA)- ABD'li roket, uzay mekiği üreticisi ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve yörüngedeki diğer gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını yaptı.

Elon Musk, şirketin Texas'taki üssünde gerçekleşen tanıtımında, Starship'in MK1 sürümünün bir ya da iki ay içinde test kapsamında uzaya fırlatılacağını açıkladı. Starship'in yaklaşık 20 kilometre yükseğe çıkacağını ve daha sonra dikey inişle dünyaya döneceğini anlatan Musk, 6 aydan daha kısa sürede yörüngeye ulaşarak insan taşımayı denemek istediklerini belirtti.

Elon musk, spacex'in yeni roketini tanıttı

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:43 Kaynak: DHA
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Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı
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