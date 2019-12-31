Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Ekonomi Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı

6 saat önce

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin 2-3 ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı. Musk, dün gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yapımı süren yeni roketin görüntülerini paylaştı ve bunun inşa etmeyi planladıkları 20 kadar farklı prototipten biri olacağını belirtti.Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'taki basınç testleri sırasında infilak etmişti.

100 YOLCU VE 100 TON YÜK TAŞIMA KAPASİTELİ

Musk mesajında "Şimdi Starship SN1'i inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız" dedi. Musk, Eylül'de Starship'i 2020 ortasında fırlatmayı umduklarını ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini söylemişti.

Tamamlandığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak Starship sistemi 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Bu sistemin uzaya kargo ve yolcu taşıma maliyetini onda bir ile yüzde bire kadar indirebileceği öne sürülüyor.

SpaceX'in Başkanı ve Genel Müdürü Gwyne Shotwell de Starship'i 2022'de Ay'a indirmeyi Maezawa'yı da 2023'te Ay çevresindeki yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti. Ancak uzmanlar bu açıklamaların ilk prototipin infilak etmesinden önce yapıldığını, şirketin uzay yolculuklarına başlayabilmesi için bazı bürokratik engelleri aşması ve test alanı yakınlarındaki Boca Chica sakinlerini evlerini satmaya ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Roketin nihai versiyonu uzaya kargo ve yolcu taşıyacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var. Maezawa'nın bu yolculuk içi SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor.

Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor. Kasım'daki testlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki bu bölüm infilak etmişti.

Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı
Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:10 
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