Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk\'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
04.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde büyük tartışmalar yaşayan milyarder iş insanı Elon Musk, teknoloji devi Starlink ile Venezuela halkına can simidi uzattı. Halka 1 ay boyunca ücretsiz internet vereceğini belirten Musk'ın bu hamlesi Trump'ı epey kızdıracağa benziyor.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı.

Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

MADURO'NUN VEDA MESAJI

Starlink'in bu duyurusu, ABD tarfından hukuksuz bir şekilde kaçırılan Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından geldi. Maduro, gözaltına alınırken dahi muhabirlere ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarına "Mutlu Yıllar ve İyi Geceler" dileyerek vedada bulundu. Bu sarsıcı gelişmelerin ortasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi ülkedeki liderlik boşluğunu gidermek için devreye girdi. Mahkeme, ABD'nin Nicolas Maduro'yu görevden almasının ardından, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in vekaleten başkanlık yetkilerini üstlenmesine karar verdi.

TRUMP'IN PETROL ODAKLI PLANI

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN'e yaptığı açıklamalarda durumun perde arkasına ışık tuttu. Bolton, Maduro'yu görevden alma planının Başkan Donald Trump'a ilk döneminde sunulduğunu, ancak yönetim yetkililerinin başkanı konuya "odaklanmış" tutamamaları nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti.

Bolton, Trump'ın ilk döneminde dahi "Venezuela petrolüyle çok ilgili" olduğunu ve ekibinin Trump'ı Maduro'yu görevden alma fikrine ilgi duymasını sağlamasına rağmen, onu bu konuda kalıcı olarak "odaklanmış tutamadıklarını" ifade etti. O dönemdeki muhalefetin, ekonomik baskının rejimi bölmek için yeterli olacağına inandığı da eklenen bilgiler arasındaydı. Sonuç olarak ABD, Kongre onayı olmaksızın "büyük çaplı bir saldırı" başlatarak Venezuelaya ulusrarası hukuka ve adalete aykırı bir tutum takındı.

Kaynak: DHA

Venezuela, Elon Musk, Teknoloji, Starlink, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

14:13
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
14:12
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
14:02
Yunanistan’da büyük kriz Tüm uçuşlar askıya alındı
Yunanistan'da büyük kriz! Tüm uçuşlar askıya alındı
13:59
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:23
ABD’nin tehdidi İran’ın uykularını kaçırdı İnterneti kestiler
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 15:11:49. #7.11#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.