Elon Musk\'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Venezuela'ya kendi şirketi 'Starlink' aracılığıyla 1 ay ücretsiz internet vereceğini açıkladı.

Musk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Venezuela halkına destek' ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini duyurdu.

MADURO'NUN VEDA MESAJI

Starlink'in bu duyurusu, ABD tarfından hukuksuz bir şekilde kaçırılan Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından geldi. Maduro, gözaltına alınırken dahi muhabirlere ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarına "Mutlu Yıllar ve İyi Geceler" dileyerek vedada bulundu. Bu sarsıcı gelişmelerin ortasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi ülkedeki liderlik boşluğunu gidermek için devreye girdi. Mahkeme, ABD'nin Nicolas Maduro'yu görevden almasının ardından, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in vekaleten başkanlık yetkilerini üstlenmesine karar verdi.

TRUMP'IN PETROL ODAKLI PLANI

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN'e yaptığı açıklamalarda durumun perde arkasına ışık tuttu. Bolton, Maduro'yu görevden alma planının Başkan Donald Trump'a ilk döneminde sunulduğunu, ancak yönetim yetkililerinin başkanı konuya "odaklanmış" tutamamaları nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti.

Bolton, Trump'ın ilk döneminde dahi "Venezuela petrolüyle çok ilgili" olduğunu ve ekibinin Trump'ı Maduro'yu görevden alma fikrine ilgi duymasını sağlamasına rağmen, onu bu konuda kalıcı olarak "odaklanmış tutamadıklarını" ifade etti. O dönemdeki muhalefetin, ekonomik baskının rejimi bölmek için yeterli olacağına inandığı da eklenen bilgiler arasındaydı. Sonuç olarak ABD, Kongre onayı olmaksızın "büyük çaplı bir saldırı" başlatarak Venezuelaya ulusrarası hukuka ve adalete aykırı bir tutum takındı.