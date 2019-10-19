Son Dakika Haberleri: Elon Musk, telekonferans ile Rusya'ya bağlandı
Son Dakika Güncel Elon Musk, telekonferans ile Rusya'ya bağlandı

Elon Musk, telekonferans ile Rusya'ya bağlandı

1 saat önce

Space X'in kurucusu Elon Musk, Rusya'da girişimciler için düzenlenen iş forumuna Amerika'dan telekonferans ile katılarak girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Elon Musk, telekonferans ile Rusya'ya bağlandı, System.String[]

Space X'in kurucusu Elon Musk, Rusya'da girişimciler için düzenlenen iş forumuna Amerika'dan telekonferans ile katılarak girişimcilere tavsiyelerde bulundu.


SpaceX, Tesla Motors ve PayPal gibi büyük dev teknoloji şirketlerinin kurucusu olan ve dünyada 'dahi çocuk' olarak bilinen girişimci Elon Musk, Rusya'nın Krasnodar kentinde düzenlenen bir iş forumuna telekonferans ile katıldı. Musk'ın bu programa katılması tüm dünya kamuoyunu şaşırttı. Elon Musk daha önce Sovyetler Birliği'nin resmi yayın organı 'Pravda'nın ismini kullanarak bir medya derecelendirme portalı kuracaklarını açıklayarak Rusların geçmişleriyle adeta alay etmişti. Elon Musk ayrıca uzaya Tesla otomobilini göndermiş fakat Ruslar buna inanmayarak reklam panolarına Musk ile alay eden afişler asmıştı. Bu tartışmaların üzerine Musk'ın Rusya'daki iş forumuna katılıp Rus girişimcilere tecrübelerini aktarması dünya basınında sürpriz olarak yorumlandı.


Elon Musk Rusya'yı övdü


Tüm dünyadan birçok ünlü sanatçı ve girişimcinin katıldığı iş forumuna ABD'nin Kaliforniya şehrinden telekonferans ile katılan Elon Musk Rusya ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Musk forum ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, "Teknolojiyi kullanarak gelecekte insanlara faydalı işler bırakmak istedim. Eğer teknolojik bir ürün üretmek istiyorsanız insanlara ihtiyacınız var. Her şirketin amacı insanlar için iyi şeyler üretmektir ve bunun için çok sayıda insana ihtiyaç var. Ben SpaceX ve Tesla ile gurur duyuyorum. Bana göre Rusya'da da çok fazla sayıda yetenekli girişimciler ve bunun için fırsatlar var" dedi. 17 dakika süren konuşmanın ardından Rus gençler ve girişimciler Musk'ı ayakta alkışladı. - KRASNODAR

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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