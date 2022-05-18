Elon Musk, Tesla AI Day 2 etkinliği için neler hazırlıyor? - Son Dakika
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Elon Musk, Tesla AI Day 2 etkinliği için neler hazırlıyor?

18.05.2022 14:35
Elon Musk, Tesla AI Day 2 etkinliği için neler hazırlıyor?

Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla'nın yapay zeka destekli yeni teknolojilerinin tanıtıldığı "Tesla AI Day 2" etkinliğinin tarihini açıkladı.

Tesla son yıllarda belirli konular üzerine yoğunlaşan etkinlikler düzenliyor. 2020 yılında yeni batarya teknolojilerinin tanıtıldığı "Tesla Battery Day" ile başlayan yılllık organizasyonlar, "Tesla AI Day" ile devam ediyor. Elektrikli otomobil şirketi, birçok yapay zeka destekli yeni teknolojsinin tanıtıldığı "Tesla AI Day" etkinliği ikinci yılında yine bizlerle olacak..

Tesla AI Day 2'de bizleri neler bekliyor?

Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla'nın yapay zeka destekli yeni teknolojilerinin tanıtıldığı "Tesla AI Day 2" organizasyonunun tarihini açıkladı. Buna göre "Tesla AI Day 2" etkinliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Şirket geçtiğimiz yıl bu etkinlikte Dojo süper bilgisayarı ve Tesla Bot insansı robotunu tanıtmıştı.

Tesla AI Day etkinliğinde Elon Musk'ın tanıttığı ürünler

Bu yıl ise Tesla'da, Full Self-Driving Beta tam otonom sürüş sisteminde gelinen son noktayı görmeyi beklebiliriz. Ekim 2020'de tanıtılan sistem ve Ekim 2021'de beta kullanımına açılarak bazı Tesla kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu.

Tesla AI Day #2 on Aug 19. So many cool updates!

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Tesla ayrıca araç içi bilgisayarlarında otonom sürüşü yöneten yeni bir çip üzerinde çalışıyor. Etkinlikte bu yeni çipi görmemiz de mümkün. Çipin yanı sıra Dojo süper bilgisayarında yapılacak güncellemeler de yine 19 Ağustos tarihinde karşımıza çıkacaktır.

Son olarak Tesla'nın insansı robot programında da çeşitli yenilikler ile birlikte etkinlikte yer alması bekleniyor. Elon Musk, 2022 yılında Tesla'nın çalışan bir prototipe sahip olacağını söylemişti. Başarılı iş insanı daha sonra ise 2023 yılında şirketin robot üretimine başlayacağını dile getirdi.

Elon Musk, Tesla AI Day 2 etkinliği için neler hazırlıyor?

Bunların dışında Elon Musk, Tesla AI Day etkinliğini yeni yetenekleri bir araya getirmek açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Elon Musk, yapay zeka konusunda eğitimli kişileri Tesla çatısı altına toplamak istiyor. Tesla ve SpaceX CEO'su, etkinlik ile birlikte bu insanları şirkete çekmeye çalışıyor.

Peki siz Tesla AI Day 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sene hangi yeni teknolojiler ile karşılaşacağız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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