Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni

27.05.2022 12:36
Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni

Elon Musk, hisseleri manipüle ettiği gerekçesiyle Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte detaylar...

Elon Musk, Twitter satın alma işlemlerini askıya aldıktan sonra hisselerine hızlı bir düşüş yaşadı. Twitter hissedarları durumdan rahatsız olarak Elon Musk'ın Twitter hisselerini düşürdüğü için kendisine dava açtı. Hissedarlarından bir tanesi daha hisse satın aldıktan sonra geç açıklama yaparak hisseleri düşük tuttuğu için dava açmıştı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter hissedarı, Elon Musk'ın hisseleri manipüle ettiğini düşünüyor!

Elon Musk Twitter'dan hisse satın aldıktan sonra tamamına sahip olmak için bazı girişimlerde bulundu. Bu girişim Twitter hissedarının onu dava etmesinden hemen sonra gerçekleşti. İlk olarak Elon Musk'ın satın almasını istemeyen Twitter Yönetim Kurulu, daha sonra kabul ederek anlaşmaya oturdu. Ünlü iş insanı, Twitter'da oldukça fazla sahte hesap olduğunu ve bunların temizlenmesi gerektiğini açıkladı. Çünkü Elon Musk, platformdaki kişilerin yeterince özgür olması için kimlik doğrulama sistemi getirmek istiyor.

Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni

Twitter ise sahte hesapların yalnızca yüzde 5 olduğunu belirtti. Araştırmalar sonucunda bu verinin aslında daha fazla olduğu ortaya çıktı. Elon Musk ise bunun ardından Twitter satın alma işlemlerini askıya aldı. Hisseleri düşen şirketin yatırımcıları bu durumdan rahatsız oldu. Bu yüzden bir Twitter yatırımcısı Elon Musk'ı hisseleri manipüle ettiği gerekçesiyle dava etti.

Elon Musk şokta: Çin, Starlink'i yok edecek füze geliştiriyor

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden sık sık platformun eksiklikleri ve algoritmasıyla ilgili tweet atıyor. Satın alma işlemlerinin yanına bir de bunlar eklenince yatırımcılar Elon Musk'ın hisseleriyle oynadığını düşünüyor.

Elon Musk'ı dava eden hissedarın avukatlarından biri şikayetten atıfta bulunarak California yasasının piyasa manipülasyonunu yasakladığını belirterek şikayet ettikleri konunun tam da bu olduğunu belirtti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter hissedarı Elon Musk'a dava açmakta haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı? Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı?
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Bakan Kulum, Atatürk Havalimanı projesini anlattı!
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:10:51. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter hissedarı tarafından dava edildi! İşte nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement