Elon Musk, Twitter'ın bu özelliğinden şikayetçi oldu - Son Dakika

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında yapılacaklar listesi oldukça kabarık görünüyor. Daha önce platformun birçok özelliğinden şikayet eden Musk, şimdi de diğer kullanıcılara hak verdi. Musk'a göre kronolojik tweet sıralama daha iyi.

SpaceX, Tesla ve The Boring Company gibi şirketlerin ardından sosyal medya dünyasına yönelen Elon Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmayla Twitter'ı devralmaya çok yakın. Geçtiğimiz gün paylaştığı tweet'te ise 92 milyon takipçisine "kronolojik tweet'lerin algoritmanın önerdiğinden çok daha iyi olduğunu" söyledi.

Elon Musk tweet'leri kronolojik olarak görmek istiyor

Bir süredir Twitter kullanıcılarının da dert yandığı algoritmaya göre tweet sıralama özelliği nihayet kaldırılıyor olabilir. Musk, Twitter'ın algoritmasının tweet'leri seçerek sıralaması yerine, son paylaşılan tweet'lerin en üstte görünmesinin daha doğru olacağına inanıyor.

Chronological tweets seem much better than what "the algorithm" suggests — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2022

Elon Musk'ın şikayetçi olduğu algoritma tabanlı tweet sıralama özelliğinin değiştirilebildiğini belirtmek gerekiyor. Ana sayfadaki tweetleri kronolojik olarak görmek isteyen kullanıcılar, sağ üstte yer alan yıldız sembolüne dokunarak kronolojik sıralamaya geçiş yapabilir.

Elon Musk'ın bu yorumuna Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey cevap verdi. Dorsey hem kronolojik hem de algoritma tabanlı tweet sıralamanın avantajları olduğuna dikkat çekti. Dorsey'e göre algoritma, "kaydırma sırasında kaçıracağınız tweet'leri ortaya çıkarma" konusunda oldukça başarılı.

Ancak Twitter kurucusu, kronolojik tweet akışının da bazı durumlarda işe yarayacağını söyledi. Canlı ve son dakika etkinlikleri için son tweet'leri görüntülemenin en iyisi olduğunu belirten Dorsey, seçim yapmanın en önemli şey olduğunu söyledi.

this is the way though the algorithm is good at surfacing stuff you'd otherwise miss by not scrolling. reverse chron best for live and breaking events. having choice is the most important. ideally being able to choose what algo you want to use… — jack?? (@jack) May 12, 2022

Twitter aslında bir süre boyunca kronolojik sıralamayı kaldırmış ve sadece algoritmanın önerdiği ana sayfayı kullanıma sunmuştu. Fakat kullanıcıların tepkileri sonrasında geri adım atan platform, en son tweet akışını geri yüklemeyi kabul etti.

Peki siz Elon Musk tarafından dile getirilen kronolojik tweet akışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.