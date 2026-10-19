Elon Musk'tan dikkat çeken vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek - Son Dakika
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Elon Musk'tan dikkat çeken vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek

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Elon Musk\'tan dikkat çeken vaat: ABD\'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek
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Milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez servetini ABD'deki çocuklarla paylaşma vaadiyle gündeme geldi. SpaceX'in kurucusu, gelecek yıl ülkedeki her çocuğa birer şirket hissesi vereceğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Musk'ın “Bu, arkası gelecek olanların ilki olacak” sözleri yeni girişimlerin de sinyalini verirken, milyarlarca dolarlık dağıtım planının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, ABD'deki her çocuğa gelecek yıl birer SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bunun birçok girişimin ilki olacağını belirten Musk, planın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıları ise henüz paylaşmadı. Yaklaşık 72 milyon çocuğu kapsayabileceği değerlendirilen vaat hayata geçirilirse, dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar doları aşabileceği hesaplanıyor. 

MUSK'TAN “BİRÇOK GİRİŞİMİN İLKİ” MESAJI

Elon Musk, ABD'deki çocuklara yönelik hisse dağıtımı planını 19 Ekim 2026'da X hesabından duyurdu. Musk paylaşımında, “Gelecek yıl, Amerika'daki her çocuğa birer tane SpaceX hissesi vereceğim. Bu, arkası gelecek olanların ilki olacak” ifadelerini kullandı.

Ancak milyarder iş insanı, hisselerin hangi tarihte dağıtılacağı, çocukların hangi koşulları karşılaması gerektiği ve dağıtımın hangi yöntemle gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapmadı. “Her çocuk” ifadesinin 18 yaşın altındaki tüm çocukları mı, yoksa farklı bir grubu mu kapsayacağı da henüz netlik kazanmadı. 

72 MİLYON ÇOCUĞU KAPSAYABİLİR

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine dayanan tahminlere göre ülkede 18 yaşın altında 72 milyondan fazla çocuk bulunuyor. Her çocuğa bir SpaceX hissesi verilmesi durumunda dağıtılacak hisse sayısının da yaklaşık 72 milyon olması bekleniyor.

SpaceX hisselerinin 16 Ekim Cuma günkü kapanış fiyatı olan 146,03 dolar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dağıtımın toplam değeri yaklaşık 10,5 milyar doları buluyor. Bu tutar, planın tüm çocukları kapsaması hâlinde ortaya çıkabilecek tahmini piyasa değerini gösteriyor. Kesin maliyet ise dağıtımın gerçekleştirileceği tarihteki hisse fiyatına ve uygulamanın kapsamına bağlı olacak. 

AÇIKLAMANIN ARDINDAN GÖZLER UYGULAMA DETAYLARINA ÇEVRİLDİ

Musk'ın açıklaması, yapay zekâ şirketi Anthropic'in hisselerinin yüzde 5'ini kamu yararına yönelik bir fona ayıracağını duyurmasının ardından geldi. Musk, bu gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde hisselerin bir fona aktarılması yerine doğrudan halka verilmesini önerdiğini belirtmişti.

SpaceX hisselerinin çocuklara nasıl aktarılacağına ilişkin henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Hisselerin çocuklar adına açılacak yatırım hesaplarına mı yatırılacağı, hak sahiplerinin nasıl belirleneceği ve dağıtımın hangi yasal çerçevede gerçekleştirileceği bilinmiyor.

Musk'ın duyurusu şimdilik bir vaat niteliği taşıyor. Planın kapsamı, uygulama yöntemi ve takvimi hakkında yapılacak açıklamalar, girişimin nasıl hayata geçirileceğinin anlaşılması açısından belirleyici olacak. 

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    Yorumlar (1)

  • Muammer yeşil Muammer yeşil:
    bize de gel musk reis 0 0 Yanıtla
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