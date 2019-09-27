Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı
57 dakika önce
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla ulusal yas ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: AA
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla ulusal yas ilan edildi.
Öte yandan Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı.
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