Son Dakika Haberleri: Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı
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Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı

57 dakika önce

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla ulusal yas ilan edildi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla ulusal yas ilan edildi.

Öte yandan Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı.

Elysee Sarayı'nın kapıları, Chirac'ı anmak isteyenler için açıldı

Cumhurbaşkanı, Jack Chirac, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:25 Kaynak: AA
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