Emanet botla çıktıkları yolda şampiyonluğu kaptırmıyorlar

Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldıkları Rafting Türkiye Şampiyonası'nda, emanet aldıkları botla şampiyon olan Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Rafting Takımı 16-21 Ekim'de Van'da gerçekleştirilen Rafting Türkiye Şampiyonası'nda 5 kupa, 25 madalya almanın sevincini yaşıyor.

İlçede iki yıl önce 12 lise öğrencisinden oluşan sporcularla kurulan kulüp, yardımseverlerin desteğiyle Dalaman Çayı'nda antrenman yapmaya başladı. Servis minibüsünü soyunma kabin olarak kullanan sporcular, çalışmalarını tek botla sürdürdü.

İmkansızlıklara rağmen haftada 5 gün antrenman yapan sporcular, kendilerini de geliştirerek 6 kız, 5 erkek sporcu milli formayı giymeye hak kazandı.

Geçen yıl botları yırtıldığı için başka kulüpten emanet aldıkları botla katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Rafting takımı, bu sene de Van'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Mix kategorisinde birincilik ve ikincilik, açık yaş kadın kategorisinde ikincilik, açık yaş erkek ile 19 yaş altı kadın kategorisinde de üçüncülük kupalarını alan sporcular toplamda 5 kupa ve 25 madalya almayı başardı.

"Başarıyı çalışarak elde ettik"

Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık, AA muhabirine, iki yıl önce kurulan kulübün ilk zamanlarda yeterli malzemeleri olmadığını, kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Her şeye rağmen disiplinli ve azimli çalışmayı bırakmadıklarını aktaran Kırık, şöyle konuştu:

"Başarıyı çalışarak elde ettik. Hiçbir şey bize altın tepside sunulmadı. Biz belirli mücadelelerden sonra birçok malzemeye sahip olduk. İl içinden ve dışından çok büyük yardımlar gördük. 8 sporcumuzu A Milli Takım'da yarışacak seviyeye getirdik. Hedefimiz Fransa'da yapılacak 2020 Dünya Şampiyonası'nda daha fazla sporcumuzun milli formayı giymesini sağlamak ve Türk bayrağını uluslararası platformda dalgalandırmak."

Hem derslerinde hem de raftingde başarılılar

Kırık, sporcularının derslerinde de raftingde de başarılı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan, yanlış çevrelerden uzak tutarak, spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kırık, sağlıklı, ahlaklı vatanını milletini seven, başarılı gençler yetişmesi adına güzel adımlar attıklarını kaydetti.

Sporcu Medine Levent, şampiyona da başarı elde etmek için çok çalıştıklarını, karşılığını aldıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şahin de, şu ana kadar bir dünya şampiyonası olmak üzere 4 şampiyonaya katıldıklarını, hepsinden de dereceyle döndüklerini belirterek, "Fransa'da yapılacak şampiyonada da başarılı bir sonuç almak için mücadele edeceğiz."dedi.