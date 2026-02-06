Emek Mahallesi Yeniden İnşa Edildi

Hatay'da depremin ilk anlarında çok sayıda evin yerle bir olduğu Emek Mahallesi, ihya süreciyle birlikte yeniden inşa edildi. Deprem öncesinde gecekondu mahallesi olan bölgedeki değişim 3 yıl arayla havadan görüntülendi.

Antakya ilçesinin kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi, asrın felaketinde yüzlerce insana mezar olmuştu. Tek katlı müstakil evleriyle gecekondu mahallesini andıran bölge adeta yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremin ardından başlattığı ihya ve inşa süreciyle birlikte Emek Mahallesi yeniden inşa edildi. Asrın felaketinin ardından yeni bir görünüm kazanan gecekondu mahallesindeki değişim 3 yıl arayla yeniden görüntülendi. - HATAY