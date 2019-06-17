Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı
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Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' yedinci günü Çeştepe mevkiinde günü tamamladı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' yedinci günü Çeştepe
mevkiinde günü tamamladı.
Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kızılcahamam
şehitlik anıtının önünde başladı. Yağmur ve doluya rağmen yürüyüş devam etti. Çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyeleri de yürüyüşe katıldı. Yedinci günün de yürüyüş Çeştepe mevkiinde günü tamamladı.
Hizmet -İş Vekili Hüseyin Öz
, "Biz işçilerimizin işe geri alınmasını arzu ediyoruz. CHP'li belediye başkanlıkları tarafından sözleşme fesihlerin durdurulmasını istiyoruz. Sürgünlere son vermelerini istiyoruz. Muhataplarımız bu yürüyüşü doğru anlamalarını bekliyoruz. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
seçimden önce hem belediye başkanlara hem de çalışanlara çağrıda bulunmuştu. Başı sıkışan bana gelsin demişti. Çalışanların din, ırk, millet fark etmeksizin ayrım yapmayacağını söylemişti. Verdiğiniz sözü ve talimatların yapılmasını arzu ediyoruz. İşten çıkarılanları işinin geri dönmesine, adaletsiz iş çıkarmalarına bir an önce son versin. Uluslararası sendikaların müdahil olmasını ve desteklerini bekliyoruz. Siyasetçiler seçim zamanı tartışabilirler. Ama bu tartışmanın bedelini seçimden sonra çalışanlar ödememelidir. Sebepsiz yere iş sözleşmesi fesih ediyor" dedi - ANKARA
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