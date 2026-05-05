Emek ve Cumhuriyet Vurgusu 1 Mayıs'ta

05.05.2026 22:58
Kemalist Aydınlanma Derneği, 1 Mayıs'ta emeğin onuru ve sosyal adaletin önemini açıkladı.

(ANKARA)- Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Buket Müftüoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in emeğe dayalı bir uygarlık projesi olduğunu belirterek, sosyal adalet ve ekonomik bağımsızlık vurgusu yaptı.

Kemalist Aydınlanma Derneği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Dernek adına açıklamayı yapan Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Buket Müftüoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin emeğin onuru ve toplumsal adalet üzerine inşa edildiğini belirtti. Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in yalnızca siyasi bağımsızlığı değil, aynı zamanda ekonomik egemenliği ve sosyal adaleti hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm projesi olduğuna dikkat çekildi. Emeğin, bu anlayışta kalkınmanın ve bağımsızlığın temel unsuru olarak kabul edildiği ifade edildi.

İzmir İktisat Kongresi'ne de vurgu yapılan açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu döneminde toplanan kongrenin, bağımsızlığın ekonomik ve sosyal boyutunu ortaya koyduğu belirten Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu, Kongrede alınan kararlar arasında "amele" yerine "işçi" kavramının benimsenmesi, günlük çalışma süresinin sekiz saatle sınırlandırılması, hafta tatili hakkı ve işçi sağlığına yönelik düzenlemelerin yer aldığı hatırlatıldı.

Ekonomik bağımsızlık emeğin korunmasıyla mümkün

Dernek açıklamasında, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin emeği yalnızca ekonomik bir unsur değil, insan onuru ve toplumsal adaletin temeli olarak gördüğü vurgulandı. İşçinin Cumhuriyet'in edilgen değil, kurucu bir gücü olduğunun altı çizilirken, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla; ekonomik bağımsızlığın ise emeğin korunmasıyla mümkün olduğu ifade edildi. 1 Mayıs'ın, alın teri, üretim ve dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, emeğin hak ettiği değeri bulduğu, adil çalışma koşullarının sağlandığı ve refahın eşit paylaşıldığı bir Türkiye'nin Cumhuriyet'in temel hedefleri arasında olduğu belirtildi. Kemalist Aydınlanma Derneği, açıklamasının sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Emeğin hakkını korumak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır" mesajını yineledi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yalnızca bir siyasal bağımsızlık hamlesi değil; emeğin onurunu esas alan, üretimi sosyal adaletle bütünleştiren köklü bir uygarlık projesidir. Bu anlayışta emek, milletin bağımsızlığını sürdüren ve kalkınmasını mümkün kılan temel güç olarak kabul edilmiştir. İzmir İktisat Kongresi, Kurtuluş Savaşı sırasında, daha Cumhuriyet ilan edilmeden ve ülke büyük bir yokluk içindeyken toplanarak, bağımsızlığın yalnızca askeri zaferle sınırlı kalamayacağını; ekonomik egemenlik ve sosyal adaletle tamamlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu kongrede alınan kararlarla; 'amele' yerine 'işçi' kavramının benimsenmesi, çalışma süresinin sekiz saatle sınırlandırılması, hafta tatili hakkının tanınması, işçi sağlığı ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelerin yapılması ve 1 Mayıs'ın işçiler için bayram olarak kabul edilmesi, emeğe verilen değerin açık göstergeleri olmuştur."

Cumhuriyet'in kurucu iradesi, emeği yalnızca ekonomik bir unsur olarak değil; toplumsal adaletin ve insan onurunun temeli olarak görmüştür. Bu nedenle işçi, Cumhuriyet'in edilgen bir unsuru değil, kurucu gücüdür. Siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla; ekonomik bağımsızlığın ise emeğin korunmasıyla mümkün olduğu anlayışı, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bugün 1 Mayıs; alın terinin, üretimin ve dayanışmanın simgesi olarak, Cumhuriyet'in temel değerlerini yeniden hatırlama günüdür. Emeğin hak ettiği değeri bulduğu, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı ve toplumsal refahın adil biçimde paylaşıldığı bir Türkiye, Cumhuriyet'in değişmez hedefidir. Bu bilinçle, Kemalist Aydınlanma Derneği olarak; ülkemizin kalkınmasına emeğiyle katkı sunan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Emeğin hakkını korumak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır."

Kaynak: ANKA

