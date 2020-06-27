Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası - Son Dakika

Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "Astlık-u¨stlu¨k mu¨nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kars¸ı gu¨ven hissini yok...

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "Astlık-u¨stlu¨k mu¨nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kars¸ı gu¨ven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Ugˆur Altun hazır bulundu.

Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Avukat Olgaç da Yargıtay ic¸tihatları go¨z o¨nu¨ne bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu is¸ledigˆinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-u¨stlu¨k mu¨nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kars¸ı gu¨ven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz su¨recinin sorumlusunun "Genelkurmay Bas¸kanı oldugˆu, yargılanması gerektigˆi" yönünde paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Bir internet sitesine verdiği söyleşide de Üçok'un, komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket edecegˆi yo¨nu¨nde algı olus¸turmaya yo¨nelik beyanda bulundugˆu ifade edildi.

İddianamede, Üçok'un, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika

16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 21:58 Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli askeri hakim albay Üçok'a hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]