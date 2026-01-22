Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseliyor - Son Dakika
Emekli Aylığı 20 Bin Liraya Yükseliyor

22.01.2026 03:28
TBMM, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifinin ilk bölümünü kabul etti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk sekiz maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri sürüyor. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

Kanun teklifinin 7'nci maddesinde yer alan ve en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan, 20 bin liraya çıkaran kanun teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, 2026 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltiliyor. Düzenleme, emeklilerin gelir düzeyinin iyileştirilmesini amaçlıyor.

Aday memurların görevine son verilme şartları netleştiriliyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, aday memurların "hal ve hareketlerinin memuriyetle bağdaşmaması" gibi muğlak ifadeler mevzuattan çıkarılıyor. Adaylık süresi içinde göreve son verilmesi bazı kriterlere bağlanıyor. Buna göre; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya stajın herhangi bir aşamasında başarısız olanlar, birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevlerine son verilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişiği kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna atanamayacak.

İptal edilen disiplin cezası sonrası yeniden işlem için süre netleşiyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde idarenin yeniden ceza tesis etme süresi açık şekilde düzenleniyor. Buna göre; yargı kararının idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan zaman aşımı süresi içinde işlem yapılabilecek. Ancak zaman aşımının dolmasına 6 aydan az süre kalmışsa, idareye en geç 6 ay içinde yeniden disiplin cezası tesis etme imkanı tanınıyor.

Elektrikli skuter denetimi Bakanlığa veriliyor

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapan firmaların denetlenmesi ve bu kapsamda idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veriliyor.

Asgari ücret desteği 2026'da da devam ediyor

İstihdamı artırmak ve kayıtlı çalışmayı korumak amacıyla, işverenlere verilen asgari ücret desteği 2026 yılında da sürdürülecek. Destek tutarı günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.

İzinsiz verici kuran yayıncılara yaptırım netleşiyor

Geçici izinle karasal yayın yapan kuruluşların, izinsiz verici tesis etmeleri halinde uygulanacak yaptırımlar da düzenleniyor. Buna göre, Üst Kurulun uyarısına rağmen izinsiz yayına devam eden kuruluşlara adli para cezası ve mühürleme uygulanacak. Böylece uygulamadaki belirsizlik gideriliyor.

TVF ve iştiraklerinin denetim rejimi açıkça tanımlanıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda, Türkiye Varlık Fonu, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının hangi denetim usullerine tabi olacağı netleştiriliyor. TVF'nin yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu şirketler için; bağımsız denetim, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen denetim elemanlarınca yürütülecek denetim ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek yapılan denetim uygulanabilecek. Böylece denetim mekanizması açık ve öngörülebilir hale getiriliyor.

Öte yandan kanun teklifinin ikinci bölümünün görüşülmesine yarın devam edilecek. Genel Kurul, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere sona erdi.

Kaynak: ANKA

