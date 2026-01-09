Emekli Maaşları İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Emekli Maaşları İçin Mücadele Çağrısı

Emekli Maaşları İçin Mücadele Çağrısı
09.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Karasu, emekli maaşının yetersiz olduğunu ve asgari ücretin 39 bin lira olmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." dedi.

Karasu, Meclis'te beraberindeki CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile düzenlediği basın toplantısında, son emekli aylığı zamlarının ardından emeklilerin, açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini ileri sürdü.

"En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." diyen Karasu, parti olarak asgari ücretin 39 bin lira olmasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu rakamı "asgari ücretle yaşayan vatandaşların yaşantılarını belli bir ölçüde devam ettirebilecekleri bir rakam" olarak nitelendiren Karasu, "Biz asgari ücretin 39 bin lira olması durumunda en düşük emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesini talep ettik. Bu talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Karasu, emeklilerin verilen bu ücreti kabul etmediklerini belirerek, bu konuyla ilgili mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Basın toplantısına Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, Emeklilikte Adalet Derneği temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Ulaş Karasu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Maaşları İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:49:44. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Maaşları İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.