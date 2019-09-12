Emekli öğretmen kaz çiftliği kurdu

Türkiye'nin farklı illerinde 32 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Halit Aldemir, köyüne kendi imkanlarıyla kaz çiftliği kurdu.

Iğdır ve Van illeri başta olmak üzere birçok ilde öğretmenlik yaparak çok sayıda öğrenci yetiştiren Aldemir, geçen yıl emekliye ayrıldı. Şehrin gürültüsünden sıkılan ve doğayla iç içe yaşamak için ailesiyle Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyüne dönen Aldemir, kullanılamaz halde olan baba evini onararak yerleşti.

Kendi imkanlarıyla evin önünde bulunan tarlaların etrafını tel örgülerle kapatarak çiftliğe dönüştüren Aldemir, 1 yıl önce kaz alarak kurduğu çiftliği büyüterek kazların yanı sıra ördek ve tavukta beslemeye başladı.

Halit Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hayatının gürültüsünden sıkıldığını ve emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü köyüne dönerek çiftlik kurduğunu söyledi.

Köyde doğal yaşamaktan ve hayvanlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Aldemir, şöyle konuştu:

"Yıllarca şehirlerde yaşadık, ilkbahar nasıl geldi geçti, yaz nasıl geldi geçti ancak sonbahar ve kış olunca anlıyorsunuz. Şehirde hayat pek tadına varmadan geçiyor. Bunun insanı sıktığını ve hayattan tat alamadığımı fark edince köyde yaşamanın daha güzel olduğunu düşünerek köyde yaşamaya başladım. Babadan kalma eksi bir ev vardı, onları yıktım ve biraz daha kullanışlı yeni bir ev yaptım. Bahçeye meyve ağaçları diktim. Evin etrafında tarlalar var, yer müsait olduğu için kaz beslemenin daha uygun olacağını düşündüm ve çiftlik kurdum."