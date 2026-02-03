Emekli Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Devrek'te yıllarca eğitim camiasına görevlerde bulunan emekli öğretmen son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde birçok okulda eğitim alanında görevlerde bulunduktan sonra emekli olan öğretmen Muzaffer Aldıbaş(71) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Devrek İbrahim Ağa Camiinde kılınan ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Güzelyurt Köyü Aile Kabristanında toprağa verildi. Aldıbaş evli ve bir çocuk babasıydı. - ZONGULDAK
