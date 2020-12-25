Emekli öğretmenlerden eğitime destek - Son Dakika

İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi mezunu emekli öğretmenler, Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
Emekli öğretmenlerden oluşan grup, ilçeye bağlı Baharözü köyü Ersin Yıldız İlkokulu öğrencilerini kışlık kıyafet, kırtasiye ve kitap yardımıyla sevindirdi.
Okul Müdürü Mustafa Tepecik, kargoyla gelen yardım malzemelerini okuldaki 120 öğrenciye ulaştırdıklarını belirtti.
Tepecik, öğrencileri hediyelerle sevindirerek mutluluklarına ortak olan emekli öğretmenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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