Emekli öğretmenlere duygusal ziyaret - Son Dakika

Emekli öğretmenlere duygusal ziyaret
24.11.2020 17:47
DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu her yıl geleneksel olarak hazırladığı Emekli Öğretmenler Günü etkinliğini pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyince öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek çiçek verip öğretmenler gününü kutladılar.
DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu her yıl geleneksel olarak hazırladığı Emekli Öğretmenler Günü etkinliğini pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyince öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek çiçek verip öğretmenler gününü kutladılar.
Yurdun dört bir yanında 24 Kasım Öğretmenler Günü pandemi nedeniyle kısıtlı bir şekilde yapılıyor. Düzce Konuralp Anaokulu'da her yıl geleneksel olarak hazırladığı emekli öğretmenler günü programını yaşanan pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleştiremedi. Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek öğretmenler günlerini kutladılar. Okul müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu ilkokul öğretmeni Ahmet Gürel'i ziyareti esnasında duygusal anlar yaşandı. - DÜZCE
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